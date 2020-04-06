السعودية تسجل حالات تعافي جديدة من فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين 6\4\2020، حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع اعداد الذين تعافوا من الفيروس في المملكة إلى 551حالة.

وأوضحت الصحة السعودية، أن اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 2523 إصابة حتى الآن، بينهم وفيات لـ38 حالة.

وبيّنت أن العاصمة الرياض تسجل أكبر نصيب بين مدن المملكة في أعداد الإصابات والمتعافين، مشيرةً إلى أن الرياض سجلت 757 مصابًان بينهم 177 تعافوا.

وكانت المملكة السعودية، قد أعلنت الشهر الماضي، إعلان حالة الطوارئ القصوى في المدن كافة، حيثُ فرضت حظر التجوال في مديني جدة والرياض، وأغلقت كافة المرافق العامة والسياحية إلى جانب إلغاء حركة التنقل والطيران من وإلى المملكة، إلا للضرورة.

تواصل منظمة الصحة العالمية تسجيل وفيات وإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم، إذ بلغت الحصيلة النهائية إلى وفاة أكثر من 70 ألفًا، وأكثر من مليون و280 ألف إصابة، معظمهم من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا واسبانيا والصين وإيران.