"اسرائيل" ترضخ لتهديدات المقاومة.. مختبر لفحص كورونا و معدات طبية تصل غزة قريباً

أفاد موقع "كالكالست" الإسرائيلي، اليوم الاثنين بأن ثلاثة شركات "إسرائيلية" وصينية تسعى إلى إنشاء مشروع إقامة مختبر لإجراء فحوصات فيروس كورونا لسكان قطاع غزة.

وأشار الموقع الى أن شركة "BGI" الصينية لتسلسل الجينوم، وشركة DNA وعلم الوراثة الصينية وشركات " AID Genomics"، أعلنوا عن مشروع إقامة مختبر لإجراء (3000) فحص كورونا يوميًا لسكان قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال وفدًا خلال الأيام القادمة لإدخال المعدات اللازمة التي تقدمها الجهات المانحة.

يأتي ذلك بعد تهديدات أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الأيام الماضية لسلطات الاحتلال، و طالبت فيها بانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، و ادخال المستلزمات الطبية للقطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت في وقت سابق، من نقص المواد المخبرية المتعلقة بفحص فيروس كورونا، وطالبت بإدخال كافة المعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري لمواجهة الفيروس.