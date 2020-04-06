رابط.. الدخول إلى المكتبة الرقمية لإعداد البحث العلمي والتعلم عن بعد

حققت المكتبة الرقمية في الجمهورية المصرية نسبة عالية من المشاهدات اليومية منذُ إنشائها مارش الماضي، في ظل فرض السلطات المصرية حالة الطوارئ القصوى بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين الموافق 6\4\2020.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها :"إن المكتبة الرقيمة تحتوي على محتوي رقمي كبير تساعد الطلبة في اعداد الأبحاث والتعلم عن بعد".

ونشرت الوزارة رابط المكتبة الرقمية "ذاكر" الرسمي، لاستعانة الطلاب في المنازل بالدخول وإعداد البحث العلمي، مؤكدةً أن المكتبة الرقمية متاحة للجميع.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطلاب واولياء الأمور والمعلمين اختيار المادة المراد مراجعتها ودراستها عبر الدخول على الموقع، مشيرةً إلى ان المكتبة الرقمية تضم كافة المنهاج الدراسية، من رياض الأطفال (الروضة) إلى المراحل الثانوية وباللغتين العربية والانجليزية.

وتقدم المكتبة الرقمية ومعلومات ومصادر ومراجع عالمية لكافة المناهج المصرية، وتحوي أيضًا على مقالات وأفلام وتجارب عملية لكافة المراحل التعليمية.

وبمجرد الدخول إلى موقع المكتبة الرقمية، يستعرض الموقع جميع الدروس، ويضع على يمين الشاشة قائمة تساعد الزوار في تحديد السنة الدراسية والمقرر الذي ينوي دراسته.

بدوره، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، أن موقع المكتبة الرقمية للبحث العلمي، سيكون شرطًا رئيس لانتقال الطلبة إلى السنة التعليمية التالية، وذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.

قال د. شوقي :"يترتب على الطلية إعداد مشروع بحثي واحد فقط في كل عام للانتقال إلى السنة الجديدة التالية".

وأضاف : أن المكتبة الرقيمة تتيح للطلبة بأن يَعد بحث علمي بمفرده أو مجموعة من 5 طلاب كأحد أقصى اعتبارًا من 9 أبريل حتة 15 مايو 2020.

للدخول على موقع المكتبة الرقمية، اضغط هنا.