وفاة مستوطنين بفيروس كورونا في (إسرائيل)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين 6\4\2020، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد في (إسرائيل)، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة لمستوطنين.

وأوضحت القناة 13 العبرية، أن الصحة الإسرائيلية سجلت حالة وفاة لمستوطنة 91 عامًا ولمستوطن 77 عامًا في مستشفى شعاري تسيدك بسبب فيروس كورونا، ليرفع عدد الوفيات في (إسرائيل) إلى 53.

وبيّنت أن إصابات فيروس كورونا في الدولة المحتلة، وصلت إلى أكثر من 7 آلاف و500 حالة.

وبحسب القناة، فإن جيش الاحتلال لا يزال يعزل آلاف الجنود الإسرائيليين داخل الحجر الصحي، بعد تسجيل حالات مرضية بين صفوفهم.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت الشهر الماضي، إغلاق بلدة بني براك التي يسكنها المستوطنين المتشددين كاملاً، بعدما سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابات بالفيروس في البلدة التي يقطنها حوالي 200 ألف نسمة، بينما حذرت الصحة الإسرائيلية من إصابة 40% من المستوطنين في براك بفيروس كورونا.