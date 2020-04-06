وفاة مواطن لبناني بفيروس كورونا والكويت تعلن عن تعافي أربع حالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين 6\4\2020، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 19 حالة.

وأوضحت الصحة، أن الوزارة سجلت 14 إصابة جديدة، ما رفع عدد الإصابات إلى541 حالة حتى الآن.

وبيّنت أن مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، قام باكتشاف الحالات الجديدة، عقب إجراء الفحوصات الطبية.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تعافي اربع حالات جديدة من فيروس كورونا ليصل عدد الحالات التي تماثلت الشفاء إلى 103.

وأوضحت الصحة الكويتية، أن المتعافين الجدد هم مواطنان ومقيمان.

وبيّنت أن الوزارة سجلت 109 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات في الدولة، إلى 665، بينما تستمر الكويت في فرض حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الوباء.

اليوم الاثنين 6أبريل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع اعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، إلى أكثر من 70 ألفًا، وإصابة أكثر من مليون وربع إصابة.