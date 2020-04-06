"اسرائيل" ترسل طائراتها للصين لجلب امدادات طبية لمواجهة كورونا

قررت "إسرائيل" ارسال طائرات تابعة لها لجلب ملايين الإمدادات الطبية الأساسية من الصين، في إطار جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

و نقلت وسائل اعلام عبرية عن وزارة حرب الاحتلال قولها: "ستجلب إسرائيل ملايين الإمدادات الطبية الأساسية من الصين إلى إسرائيل عبر قطار جوي مكون من 11 طائرة تابعة لشركة العال".

وأضافت الوزارة أن ذلك جاء بالتعاون بين وزارة الخارجية الإسرائيلية وشركة (العال) وشركة (كميكاليم ليسرائيل) التي تعمل في مجال الكيميائيات.

وأوضحت أن العملية تتضمن جلب كمامات طبية، وبدلات واقية، وأجهزة تنفس صناعي والمزيد من المعدات الطبية الأخرى.

و بحسب الوزارة "الاسرائيلية"، فإن أول طائرة من نوع دريملاينر (787) تابعة لشركة (العال) هبطت في "إسرائيل" صباح الاثنين، لافتة إلى أن الشركة ستقوم بتسيير رحلتين يوميا لمدة أسبوع تقريبا حتى اكتمال العملية، على أن يتم لاحقا نقل أجهزة تنفس صناعي من الصين إلى "إسرائيل".