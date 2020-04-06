مدة بقاء فيروس "كورونا" على الكمامات وأقنعة الوجه

تتوالى الدراسات العلمية بإثبات مدة بقاء فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي ظهر في مقاطعة ووهان الصينة في ديسمبر الماضي قبل أن يجتاح العالم، على العيش على الاجسام الصلبة لساعات وأيام عدة، منها الكمامات، التي من شأنها أن تسبب وباء بمجرد ملامستها وانتقاله بين الاشخاص.

واستطاع خبراء في جامعة هونغ كونغ والمعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أثبات مدة مكوث فيروس كورونا على الاجسام الصلبة مثل الأوراق والخشب والاقمشة وغيره، خلال دراسة علمية أجريت على الفيروس، المنشورة في مجلة "لانسيت".

وأوضح الخبراء في دراستهم، أن "كورونا" قادر على البقاء والعيش على الكمامات المستخدمة للوجه لمدة أسبوع كامل.

وبيّنت الدراسة، أن الفيروس يعيش على الأوراق والمناديل مدة ثلاث ساعات متتالية، بينما يبقى على الخشب والاقمشة لمدة لا تقل عن يومين.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا يتلاشى تمامًا عن الزجاج والأوراق النقدية في اليوم الرابع، في حين يستمر بقاء الفيروس على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك من أربعة إلى سبعة أيام.

وبحسب مجلة "لانسيت"، فإن المعقمات المنزلية العادية مختلفة الأصناف سلاح فعال ضد جميع الفيروسات، وتعمل على منع انتقالها بين الأشخاص.

عالميًا، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين الموافق6\4\2020، وصول حصيلة فوقيات فيروي كورنا (كوفيد-19) حول العالم 70.334 حالة وفاة، وإصابة 1,285,257 حالة، جلّهم من الولايات المتحدة إيطاليا واسبانيا والصين وألمانيا وإيران.

وبمجرد تفشي فيروس كورونا حول العالم، وتهديده للدول، أجبرت الصين مواطنيها وبقية الدول بضرورة ارتداء الكمامات كإجراء وقائي من انتقال العدوى، خصوصًا في الأماكن العامة التي يكثر في الازدحام والمستشفيات.

ورغم ذلك، حذر مسؤولون ألمان من وضع الأشخاص الكمامات والاقنعة الطبية على الأوجه لغير المرضى والأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي الفيروس، لأنه يعطى إحساسا زائفا بالأمان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها :"إن استخدام الكمامات ينبغي أن تقتصر على المصابين"، مضيفةً أن ارتداء الكمامات لغير المصابين لا يقيهم من عدوى الفيروس، معللةً بأن رذاذ السعال الذي يحمل الفيروس يمكنه البقاء على الاجسام الصلبة لساعات طويلة.