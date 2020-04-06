اعلان موعد صرف رواتب الموظفين في مصر

أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية أنه سيتم تقديم مواعيد صرف رواتب شهر أبريل الحالي، بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا.

و قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه سيبدأ صرف رواتب الموظفين يوم الأحد 19 أبريل بدلا من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.

الوزير معيط أوضح بأن تقديم موعد الصرف من شأنه أن يعمل على تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية، تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.