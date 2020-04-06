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إصابة جندي إسرائيلي برصاصة جنوب الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:57 - 06 ابريل 2020
قوات الاحتلال قوات الاحتلال
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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إصابة ضابط إسرائيلي من لواء جولاني بجروح متوسطة جراء تعرضه لرصاصة، أثناء تواجده في موقع عسكري إسرائيلي جنوب الضفة المحتلة.

وقال المتحدث الإسرائيلي :"ان الضابط أصيب نتيجة انفلات رصاصة من بندقة جندي إسرائيلي آخر، خلال التدريبات التي يجرها الجيش في مدينة الخليل".

وأضاف :أن قادة الجيش قررت وقف التدريبات بالنيران الحية، حتى انتهاء التحقيق بالحادث.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تجري مناورات عسكرية في مناطق الضفة المحتلة، بهدف محاولة السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.

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