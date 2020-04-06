عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا يقترب من 70 ألفاً

وصلت حصيلة ضحايا انتشار فيروس كورونا المستجدّ الى نحو 69.471 حالة وفاة في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين..

و بحسب حصيلة رسمية، فقد تمّ تشخيص أكثر من 1.274.265 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 264.833 شخص على الأقل حتّى اليوم.

وتوفّي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه ، 4.690 شخصا وتأكّدت إصابة 75.522 آخرين.

والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1.082 حالة وفاة جديدة، وإسبانيا (674 حالة وفاة) والمملكة المتحدة (621).

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 15.877 حالة وفاة من أصل 128.948 إصابة. وتمّ الإعلان عن 515 حالة وفاة و4.316 إصابات جديدة يوم الأحد. وشفي 21.815 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفّي 12.418 شخصا من أصل 130.759 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 9.180 وفاة من أصل 324.052 إصابة، وفرنسا مع 8.078 وفاة من أصل 92.839 إصابة، والمملكة المتحدة مع 4.934 وفاة من أصل 47.806 إصابات.