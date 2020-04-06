بدء المرحلة الثانية من اختبار لقاح أثبت نجاحه في علاج مصابي كورونا

ذكرت صحيفة نيويورك بوست بأن هناك تجارب يتم اجراؤها على دواء يستخدم لعلاج الإيدز ، بعد أن نجح بعلاج مصابين بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

و وفقا للصحيفة، فإن التجارب دخلت مرحلتها الثانية من الاختبارات مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية، بحسب الشركة المصنعة.

وأوضحت نيويورك بوست بأن الدواء "Leronlimab" الذي تصنعه شركة "سايتوداين" الأميركية، وكان يستخدم لعلاج حالات متنوعة جدية للمرضى في مستشفيات مدينة نيويورك.

ونجح الدواء بتحسين الحالة لدى مرضى، تمكنوا من نزع أجهزة التنفس بعد أن كان استخدامها الآلية الأمثل للتعامل مع حالتهم، بحسب الصحيفة.

وبحسب تغريدة للشركة على موقع تويتر، فقد نجح الدواء بعلاج عشرة مصابين بعدوى فيروس كورونا على الأقل.

وقال المدير التنفيذي للشركة "العالم بحاجة ماسة لعلاج قادر على مساعدة هذا العدد من المرضى"، مضيفاً: "بكيت لنحو خمس دقائق. كانت مؤثرة جدا (..) نأمل بأن نكون قادرين على إنقاذ ملايين الأرواح".