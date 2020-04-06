ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"بني نعيم" مغلق بالكامل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:06 - 06 ابريل 2020
اغلاق الخليل اغلاق الخليل
جوال
مشاركة

 أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري اغلاق بلدة بني نعيم اغلاقاً تاماً ليشمل كافة المحلات التجارية والمداخل حماية للمواطنين من هذا الوباء .

ودعا البكري الجميع الى الالتزام واتباع كافة التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.

الأكثر مشاهدة

متعلقات