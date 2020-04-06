24 مايو الموعد المحدد لإقتراب مذنب سام من الشمس

أعلنت لودميلا كوشمان عالمة الفلك الروسية ، أن المذنب الذي في نواته مادة سيانوجين السامة، سوف يقترب في نهاية شهر مايو من الشمس، ويمكن رؤيته من الأرض بالعين المجردة.

العالمة الروسية توقعت في يوم 24 مايو ان المذنب سيقترب من الأرض على مسافة 117 مليون كيلومتر. وفي 31 مايو سيقترب من الشمس على مسافة 38 مليون كيلومتر، أي سيكون أقرب من كوكب عطارد إلى الشمس.

وقالت عالمة الفلك في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يمكن أن يصبح المذنب، أشد سطوعا منذ سبع سنوات في السماء. وتحت تأثير الرياح الشمسية يتكون له ذيلان أحدهما من الغاز والآخر من الغبار، ما يمنحه مظهرا رائعا."

وأضافت، وبعد ذلك "يمكن التنبؤ به فقط" بحسب كوشمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المذنب C/2019Y4 Atlas اكتشف في 28 ديسمبر 2019 وخلال هذه الفترة ازداد سطوعه كثيرا. ووفقا لكوشمان، "كان سطوعه في نهاية مارس بداية أبريل يعادل الدرجة الثامنة للسطوع، وهذا يعني مع الاقتراب من الشمس تزداد سرعة تبخر المذنب."

وتشير كوشمان، إلى أنه في نهاية شهر أبريل سيكون بالمستطاع رؤية المذنب بالعين المجردة، حيث سيصل سطوعه إلى الدرجة الثانية، أي بمستوى سطوع نجوم كوكبة الدب الأكبر."