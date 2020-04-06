الشخرة :تسجيل 9 إصابات جديدة يرفع عدد الاصابات في فلسطين 246

أعلن كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤول ملف "كورونا"اليوم الاثنين 6/4/2020 ، انه تم تسجيل 9 إصابات جديدة في الضفة المحتلة ليرفع عدد الاصابات في فلسطين لـ246 إصابة .

وقال ان معظم الاصابات التي تم تسجيلها من بدو قطنة ....يتبع