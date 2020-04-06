أسود ونمور مصابون "بكورونا" في نيويورك..وطريقة النقل غير متوقعة

أعلنت حديقة الحيوان "برونكس" بمدينة نيويورك الأميركية أمس الأحد 5/4/2020 ، عن إصابة 5 نمور وأسود أخرى في حديقة الحيوانات بفايروس "كورونا" المستجد.

وخلال بيان صحفي قالت ان تحاليل أنثى النمر، البالغة من العمر 4 سنوات، جاءت إيجابية للفيروس الفتاك، وذلك بعدما لوحظ معاناتها من سعال جاف.

ولا يزال من غير المعروف كيف سيتطور مرض كوفيد-19 بالنسبة للقطط الكبيرة مثل الأسود والنمور والفهود، لأن أنواع الحيوانات المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات بالفيروس، لكن الحديقة أكدت أنها "ستواصل مراقبتها عن كثب وتتوقع التعافي الكامل.."

"سي إن إن" عن مصادر من الحديقة قالت انه تم نقل موظف مصاب بكورونا "لم تبد عليه أعراض المرض" الفيروس إلى "النمر" أثناء رعايتها ، وانه قد تم إغلاق حديقة الحيوان.