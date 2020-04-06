51 وفاة و8611 إصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في "إسرائيل" اليوم الاثنين 6/4/2020، إلى 51 حالة، فيما بلغت الإصابات 8611 إصابة، منها 141 بحالة خطيرة.

وقد أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، أن حالة 7643 مصابا توصف بالطفيفة، في حين توصف حالة 191 بالمتوسطة، ويرقد في المستشفيات 763 مصابا، بينما يخضع 5279 للعلاج المنزلي و875 للعلاج في الفنادق.

وبحسب وزارة الصحّة، فإنّ ثلاثة من بين المتوفين خلال اليوم الأخير مسنّون كانوا يخضعون للعلاج في المستشفيات، وهم مسنّة (96 عامًا) ومسنّ (80 عامًا) ورجل (60 عامًا).

وكان ما يسمى بوزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، أعلن أنه لا يوجد مرضى كورونا حالتهم خطيرة في المجتمع العربي والقدس المحتلة.