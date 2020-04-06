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ترامب يتوقع الأسوأ: أكثر من 1200 وفاة في يوم واحد في أمريكا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:17 - 06 ابريل 2020
كورونا في أمريكا كورونا في أمريكا
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توفي أكثر من 1200 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا المستجد.

وقد سجلت جامعة "جونز هوبكنز" هذه الحالات في أسبوع صعب سيموت فيه كثيرون كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم  337072 إصابة و9633 وفاة، حسب الجامعة.

وحذر ترامب من دخول بلاده "مرحلة ستكون مروّعة فعلا" مع "أرقام سيّئة جدًا" لناحية عدد الضحايا. وقال: "سيكون الأسبوع الأصعب على الأرجح" و"سيموت كثيرون".

وقال ترامب في الموجز اليومي لخلية الأزمة إنه وافق على اعتماد إعلان الطوارئ في 50 ولاية أمريكية من الـ 52 ولاية في البلاد، لمواجهة كورونا. وأضاف أن تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية كان مفاجئا وغير متوقعا.

وخلافا للولايات المتحدة، سجلت الصين في هذه الأثناء، حالة وفاة واحدة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم الأحد الخامس من أبريل.

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