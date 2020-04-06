"كمامات القماش" توصية أمريكا لمواطنيها

أوصى مركز الأمراض والوقاية الامريكية ، بارتداء كمامات مصنوعة من القماش، وذلك لضمان الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد ، وخاصة في الأماكن العامة، حيث يصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين.

الجراح الدكتور جيروم آدامز العام الأمريكي، نشر بالأمس مقطعا مصورا يشرح كيفية صنع كمامة الوجه من القماش ، مشيراً الى انه أي قماش تقريبا يمكن أن يستعمل في صناعة القناع، وكل ما يحتاجه الشخص هو أربطة مطاطية.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن مقدمي الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من مرض حاد فقط يجب عليهم ارتداء أقنعة الوجه.