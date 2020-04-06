12 عاماً للموافقة.. مراحل اعتماد دواء "فيروس كورونا"..!

لم يتم التوصل بعد إلى علاج نهائي يقضي على فيروس كورونا المستجد، رغم جهود مختبرات الأبحاث وشركات الأدوية في مختلف الدول الحثيثة، لتطوير العلاج.

ويستغرق الموافقة على اعتماد أي دواء جديد في المتوسط 12 عاماً، وفق إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ويقول خبراء في هذا المجال: تحتاج الشركات لثلاث سنوات ونصف السنة من الاختبارات المعملية، قبل تقديم طلب لإدارة الغذاء والدواء الأميركية لبدء الاختبارات على البشر.

ويضيف الخبراء في هذا المجال أن الدواء يدخل ثلاث مراحل من التجارب السريرية، وتستغرق الأولى نحو عام واحد، والثانية نحو عامين، بينما تأخذ المرحلة الثالثة حوالي ثلاثة أعوام.

وفي هذه المرحلة، يوضح الخبراء أن شركة الأدوية تواصل التبليغ عن التفاعلات السلبية في مرحلة ما بعد التسويق.

وتُعتمد هذه الآلية في الظروف العادية، لكن هناك ما تعرف بـ"الاختراقات الدوائية"، ويعني ذلك تسريع عملية الاختبار للموافقة على دواء معين.

ووفقاً للخبراء، فقد بدأ عهد "الاختراقات الدوائية" عام 2012، والهدف من ذلك تسريع الموافقة على أدوية الأمراض الخطيرة، شرط وجود أدلة مبدئية على أنها أفضل من خيارات العلاج المتاحة.