"اسرائيل" تعلن ايجاد مادة بديلة لفحص فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة "الاسرائيلية" اليوم الاثنين 6/4/2020 انه تم الكشف عن مادة كيميائية بديلة لمواد الفحص لإصابة فيروس كورونا ، بعد الاعلان عن نقص كبير في مواد الفحص بكورونا بالامس .

وقالت الوزارة ان المادة الكيميائية جاءت لتحل عن مادة الكاشف الكيميائي ، والتي ستودي إلى ارتفاع عدد الفحوصات إلى 10 آلاف في اليومين المقبلين.

بينت الصحيفة أن وزارة الصحة قررت السماح لشركة صينية بإجراء الفحوصات بطريقة مختلفة، تسمح بفحص أعداد كبيرة من الأشخاص في الوقت نفسه، بحيث سترتفع الفحوصات خلال أسابيع معدودة إلى أكثر من 30 ألفا يوميا.

ويشار الى ان النقص بمادة الكاشف الكيميائي، في الأيام الماضية، بتراجع عدد الفحوصات لكورونا إلى 6000 فحص فقط يوميا، وبالأمس انخفض عدد الفحوصات إلى 3,700

وكانت الصحة الاسرائيلية قالت انه يوجد نقص بمادة الكاشف الكيميائي في العالم كله، وإثر ذلك استوردت مواد كيميائية أخرى من خارج البلاد، بهدف البحث عن مواد تكون ملائمة لإجراء فحوصات لكورونا.

قررت وزارة الصحة، أمس، شراء فحوصات من شركة صينية يسمح بإجراء الفحوصات لعشرات الآف بطريقة سلسلة عبر الحمض النووي ،وتوقيع الاتفاق مع الشركة الصينية مشروط بمصادقة وزارة المالية الإسرائيلية..