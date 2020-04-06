أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 6/4/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

وتمنت الإدارة العامة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

ولفتت الإدارة العامة إلى أنه في حالة وقوع الحوادث على السائق أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وبينت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن دائرة تحقيقات حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير نتج عنها إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.

وكان المواطن إبراهيم حسن أبو ستيتة (17 عام) سكان الشاطئ قد أصيب بالأمس، بعد صدمه مركبة من نوع أوبل في شارع النصر غرب مدينة غزة.