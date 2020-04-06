توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خانيونس واستهداف الصيادين شمالاً

استهدفت زوارق الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الاثنين 6/4/2020 مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة ، في حين توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أراضي المواطنين ببلدة خزاعة شرق خانيونس.

وافاد مراسلنا ان 6جرافات عسكرية "إسرائيلية" من نوع D9 توغلت انطلاقا من الحدود مع بلدة خزاعة وتتجه نحو الشمال، وسط انتشار لـ 5 دبابات عسكرية على سواتر ترابية داخل السياج.

وأفاد شهود عيان ان زوارق الاحتلال لاحقت مراكب الصيادين واطلقت النار صوب مراكب الصيادين دون التبليغ عن وقوع اصابات .

ويشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بشكل يومي في بحر قطاع غزة ، لمحاربهم في لقمة عيشيهم وممارسة مزيداً من القيود.