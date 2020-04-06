الطقس اليوم الاثنين 6/4/2020: أجواء ربيعية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين 6/4/2020 ان انخفاضاً يطرأ على درجات الحرارة ليصبح الطقس معتدلاً وربيعياً نهارا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

غد الثلاثاء 7/4/2020 يطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 8/4/2020 لا يطرأ تغير يذكر على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 9/4/2020، فيكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.