بعد إصابتهم بكورونا.. هنية يهاتف رئيس البرلمان الايراني ومستشار السيد خامنئي

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الأحد، السيد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، وذلك للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاج له.

كما هاتف هنية السيد علي أكبر ولايتي كبير مستشاري سماحة المرشد علي خامنئي، مهنئًا إياه بسلامته بعد تعافيه من الإصابة أيضًا بفيروس كورونا.

وعبّر هنية عن كامل التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تواجه هذا الوباء، سائلًا المولى الرحمة لمن توفوا جراء إصابتهم به، والشفاء العاجل لمن لم يتعافوا بعد، ومتمنيًا السلامة لأبناء الجمهورية كافة، وعموم المسلمين، والبشرية جمعاء من هذا الفيروس.

وثمّن هنية الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية، وثقته بقدرتها على تجاوز هذه المحنة العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه عمق مشاعر الأخوة تجاه الشعب الإيراني.