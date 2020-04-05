تركيا توزع على مواطنيها الكمامات الطبية بشكل مجاني

قررت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، إرسال كمامات طبية إلى أفراد الشعب، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 – 65 عاماً.

وقال رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون في تغريدة عبر "تويتر"، إن "هذه الخطوة تأتي بتعليمات من رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، وبالتعاون بين وزارتي الصحة والمواصلات والبنية التحتية التركيتين".

وأضاف: "على الراغبين في الحصول على كمامات طبية، ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني https://maske.epttavm.com، لتصل بعد ذلك إلى مكان إقامته، 5 كمامات أسبوعياً".

وأشار إلى أن الكمامات ستصل إلى المواطنين، مجاناً عبر مؤسسة البريد التركية "بي تي تي – PTT".

وأشار إلى أن "هذه الخدمة غير متاحة لمن أعمارهم دون سن الـ 20، أو فوق سن الـ 65، نظراً لفرض السلطات قيوداً على خروجهم من منازلهم، في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا".

وصدر مرسوم عن الرئاسة التركية، قبل عدة أيام، يقضي بإلزام المواطنين، ارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع الإصابات في بلاده إلى 27 ألفاً و69، توفي منهم 574، وتماثل للشفاء 1042.