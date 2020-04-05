كل ما تريد معرفته عن منظومة التعليم الموحدة نور في السعودية

يحظى نظام التعليم الموحد التابع لوزارة التعليم السعودية نور بأهمية كبيرة، كونه يقدم الشروح الدراسية عبر نافذة نظام نور في ظل توقف التعليم النظامي في المملكة العربية السعودية، إذ قدمت الوزارة في المملكة نظام نور للتعليم عن بعد، ويقدم موقع النهضة نيوز الإخباري رابط نظام نور الذي يهم جميع الطلبة في المملكة العربية السعودية.

وإليكم تفاصيل نظام نور ورابط الدخول إلى نظام نور

وتقدم منظومة نور ونظام نور التعليمي عن بعد الذي أعدته وزارة التربية والتعليم السعودية العديد من الشروح والأطروحات التعليمية، ويجد الطالب في نظام نور كل ما يحتاجه في ظل الانقطاع عن الدراسة النظامية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويجد الطلاب في نظام نور محتوى تعليمي مناسب لجميع المراحل الدراسية، من رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية، عبر سلسلة من القنوات التعليمية المصورة في يوتيوب.

وحتى تستطيع الاستفادة من نظام وبوابة نور التعلمية التي أعدتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يجب الدخول إلى موقعها الرسمي ورابط التسجيل تقدمه النهضة نيوز.

وهذه هي خطوات التسجيل في نظام نور:

أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور .

إدخال رقم التحقيق المرئي في المكان المخصص له .

وبعد ذلك قم بنقر على أيقونة تسجيل الدخول .

وإذا لم تكن مسجل مسبقاً في المنظومة يمكن الدخول إلى رابط إنشاء حساب جديد، وإذا واجهتك أي مشكلة عزيزي الطالب والطالبة في التسجيل يمكنك التواصل مع الدعم الفني الخاص بالوزارة عن طريق الرقم 19996.