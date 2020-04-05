تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة تركي آل الشيخ، وهو رئيس هيئة الترفيه السعودية، وقد نال خبر وفاة تركي آل الشيخ انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبت بعض الوكالات الإخبارية الخبر إلى وكالة الأنباء السعودية "واس" ولكن بعد الفحص والتدقيق تبين أن "واس" لم تنشر أي شيء يتعلق بوفاة تركي آل الشيخ.

وقد زعم النشطاء في موقع توتير السعودي أن تركي آل الشيخ مصاب بفيروس كورونا، لكن لم يتم تأكيد ذلك الخبر أيضاً.

يشار أن رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، قد تعرض سابقاً لإشاعة كهذه، وقد تناقل النشطاء خبر وفاته، ولكن ظهر في مقطع فيديو مصور ينفي خبر وفاته شخصياً، ويقول أنه قد يتوفى بعد #موسم الرياض.

حقيقة وفاة تركي ال الشيخ بفيروس كورونا

مع العلم أن تركي آل الشيخ، يعاني من بعض الأمراض وقد استدعى سابقاً نقله إلى الخارج لتلقي العلاج، وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة تظهره شاحب اللون، ومطلقاً لحيته بشكل كبير.