السعودية: موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل الدفعة 29

ننشر لكم اليوم موعد صرف حساب المواطن في السعودية بتاريخ الهجري، والذي من خلاله يمكن لجميع المستفيدين الحصول على حساب المواطن بتاريخ الهجري الدفعة الجديدة من الشهر الجاري عن طريق الاستعلام برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن السعودي، والتي تعتبر الوحيدة التي يمكن من خلالها معرفة تاريخ نزول حساب المواطن بالهجري بشكل الكتروني.

يمكن لأي شخص مستفيد من برنامج حساب مواطن السعودي الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن بكل سهولة وذلك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بشكل الكتروني، للاطلاع على قيمة الدعم المستحق بشكل سريع، حيث سنقوم بتقديم شروحات حول خدمة استعلام حساب المواطن حتى نسهل الأمر على جميع المستفيدين.

موعد صرف حساب المواطن بتاريخ الهجري

حددت الحكومة السعودية بأن مواعيد صرف دفعة حساب المواطن الجديدة ستكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث لم يتم تحديد مواعيد ثابتة بالشهور الهجرية، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية الحكومية التي تطبقها البلاد منذ فترة ليست بالبعيد، وذلك حتى تسهل الأمر على جميع المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي، لكي تخف عليهم الاعباء الحياتية التي تواجههم يوميا.

أهلية حساب المواطن والحاسبة التقديرية

ومن أجل حصول المستفيدين على دفعات حساب المواطن، يجب أن يتوفر في المستفيدين شروط الأهلية المتمثلة في:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يتم استثناء من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

ويتم استثناء حاملي بطاقات التنقل.

يجب أن يقيم المستفيد في المملكة بشكل دائم.

يجب أن ألا تزيد المدة التي يقضيها المستفيد خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـعام.

يجب ألا يتواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

لابد أن تكون البيانات صحيحة وتتطابق مع بيانات الجهات المعنية.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف الدفعة 29

للاستعلام عن أي تفاصيل متعلقة بحساب المواطن اتبع الخطوات التالية: