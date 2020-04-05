مصر تسجل 7 حالات وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا

سجلت مصر، اليوم الأحد، 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم سيدة أجنبية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1173 حالة.

وأفاد الناطق الرسمي لوزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في بيان صحفي له، بشفاء 247 حالة من المصابين بالفيروس، وخروجهم من مستشفى العزل بعد القيام بالرعاية الصحية الكاملة.

وأضاف مجاهد، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، وبذلك يصبح العدد الكلي لحالات الوفاة 78.

وقال وزير الصحة، إن الوزارة تواصل رفع استعداداتها في جميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.