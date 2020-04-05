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366 معتمر تركي يغادرون السعودية بعد تأكد خلوهم من كورونا

  • فلسطين اليوم - السعودية
  • 20:44 - 05 ابريل 2020
ارشيفية ارشيفية
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أفادت السعودية، اليوم الأحد، بأن 366 معتمرًا تركيًا غادروا البلاد، بعد التأكد من خلوهم من وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزارة الحج السعودية في تصريح صحفي، إن "366 معتمراً من الجنسية التركية غادروا صباح الأحد عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (غرب)"، دون ذكر تفاصيل".

وأضافت الوزارة أنه تم "إنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع، فيما أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين المغادرين من فيروس كورونا".

وبلغ عدد مصابي كورونا حول العالم حتى مساء اليوم الأحد، مليونا و245 ألفا، توفي منهم أكثر من 67 ألفا، فيما تماثل ما يزيد على 256 ألف شخص من الوباء.

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