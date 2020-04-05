ملحم يعلن عن تسجيل ستة إصابات بـ"كورونا" بينهم أطفال غرب رام الله

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأحد، بتسجيل "6" إصابات جديدة في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى "234."

وأضاف المتحدث ملحم في بيان صحفي، أن الحالات الست هي لزوجة وأبناء مصاب سبق أن سجلت إصابته يوم أمس السبت، بسبب مخالطته أحد العمال المصابين.

وأشار المتحدث إلى أن أربعة من بين المصابين هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين "3- 15" عاماً، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر" 18" عاماً ووالدتهم "35"عاماً.

وترتفع بذلك الإصابات المسجلة منذ صباح اليوم في فلسطين حتى إعداد هذا البيان إلى "17 "إصابة، تتوزع على النحو التالي:" 7 " إصابات في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في تقوع شرق بيت لحم، وإصابة واحدة في أرطاس جنوب بيت لحم، و"3 " إصابات في رافات قضاء القدس، وإصابة واحدة في كفر عقب، وإصابة واحدة في الجديرة، وإصابتان في قطنة شمال غرب القدس، وإصابة واحدة في برطعة بمحافظة جنين.

على الصعيد ذاته، أصدرت محافظ رام الله والبيرة قرارا، مساء اليوم الأحد، بإغلاق بلدة بيتونيا بشكل كامل، بعد تسجيل حالات في البلدة ومنعا لتفشي فيروس كورونا.