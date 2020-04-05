نيمار يتبرع بمليون دولار أمريكي لمكافحة فيروس كورونا الجديد

تبرع مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب البرازيلي نيمار، بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد في البرازيل.

ووفق شبكة SBT البرازيلية، فقد تم تقسيم المبلغ بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وحملة خيرية أطلقها المذيع التليفزيوني لوتشيانو هوك.

أعلن هوك عن حملة لجمع التبرعات للمحتاجين في الأسبوع الماضي بدعم من مجموعة من المشاهير مثل نيمار وبطل العالم لركوب الأمواج غابرييل مدينا.

ويعتبر اللاعب البرازيلي نيمار أحد أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم، وتفيد التقاريرأنه يتقاضى 3 ملايين يورو ما يعادل (3.2 مليون دولار أمريكي) شهريا في باريس سان جيرمان.

وتعد البرازيل الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أمريكا الجنوبية، حيث سجلت أكثر من 9 آلاف حالة إصابة و359 حالة وفاة بالمرض، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية مساء الجمعة الماضية.