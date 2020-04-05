اتلاف مضبوطات من الأثاث قادمة الداخل المحتل

أتلفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبلدية دورا مساء اليوم الأحد، أثاثا مستخدما قادما من اسرائيل، خشية تفشي فيروس كورنا عبر هذه السلع.

ووفق المصادر المحلية، فقد أتلفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة في بلدة دورا جنوب الخليل (الأمن الوقائي، والضابطة الجمركية، والدفاع المدني) وبالتعاون مع البلدية، مجموعة من الاثاث والأجهزة الكهربائية المستخدمة القادمة من اسرائيل بواسطة تجار فلسطينيين خلافا لقرار وزير الاقتصاد الوطني الذي يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.

وأصدر محافظ الخليل، في وقت سابق تعميما يمنع ادخال البضائع المستعملة لمحافظة الخليل وذلك تحت طائلة المسؤولية، منعا لتفشي فيروس كورونا.