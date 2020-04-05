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لن نموت وحدنا

القائد النخالة: على العدو أن يختار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار وإطلاق سراح الأسرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:13 - 05 ابريل 2020
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة
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أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أن أيّ تهديد لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار الإسرائيلي سيشمل الجميع بدون استثناء، وعلى العدو أن يختار بين الملاجئ وما يترتب عليها، أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق صراح أسرانا.

وقال القائد النخالة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تحتاج من قياداته الوطنية المزيد من الحكمة والمزيد من القوة وعدم التردد. وإن تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحدًا لذلك علينا جميعا ألا نترك شعبنا الفلسطيني لمزيد من الجوع ولمزيد من الاذلال، وخاصةً في قطاع غزه المحاصر منذ سنوات طويلة".

وأضاف: "لأن الموت يطرق أبواب الجميع بقوة وبلا رحمة، فإننا نقول لن نموت وحدنا، وعلى قيادات العدو الصهيوني أن تدرك أن استمرار الحصار والاستمرار بتسويق الوهم على أن "إسرائيل" محصنة لن يجدي نفعا".

وشدد القائد النخالة على أن "المقاومة تملك المبادرة وفي أي لحظة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة لشعبنا ومن أجل أسرانا".

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