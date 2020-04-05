ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

تعافي ثلاثة لاعبي كرة قدم من المصابين بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - روما
  • 19:00 - 05 ابريل 2020
جوال
مشاركة

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، تشافي ثلاثة من لاعبيه الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي إن اللاعبين باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا ودوسان فلايوفيتش، تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بالفيروس.

وجاء في بيان نشره "الفيولا": "يسعدنا الإعلان أن نتائج الفحوصات لكوتروني، وبيزيلا، وفلايوفيتش، لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19".
وقدم فيورنتينا الشكر للأطباء والممرضات والمستشفيات التي أشرفت على معالجة لاعبي الفريق الثلاثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وضرب فيروس كورونا العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي، ودانيلي روغاني من يوفنتوس الإيطالي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات