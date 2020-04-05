تعافي ثلاثة لاعبي كرة قدم من المصابين بفيروس كورونا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، تشافي ثلاثة من لاعبيه الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي إن اللاعبين باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا ودوسان فلايوفيتش، تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بالفيروس.

وجاء في بيان نشره "الفيولا": "يسعدنا الإعلان أن نتائج الفحوصات لكوتروني، وبيزيلا، وفلايوفيتش، لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19".

وقدم فيورنتينا الشكر للأطباء والممرضات والمستشفيات التي أشرفت على معالجة لاعبي الفريق الثلاثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وضرب فيروس كورونا العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي، ودانيلي روغاني من يوفنتوس الإيطالي.