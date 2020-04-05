"الأقفاص البحرية".. مشروح تدريبي انتاجي لاستزراع السمك في غزة

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الأحد بدء مشروع العمل في مشروع "الأقفاص البحرية" لإنتاج كميات من الاسماك.

و أشار مدير دائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة في غزة، عادل عطا الله الى أن هذا المشروع هو مشروع ريادي انتاجي بالدرجة الاولى، و قد تم البدء به بالتعاون مع نقابة الصيادين، و هو ممول من قبل منظمه الأغذية والزراعة "الفاو" بتكلفة مالية مقدراها مليون دولار أمريكي.

و لفت عطا الله في حديث لــ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية الى أن من اهداف هذا المشروع هو تدريب مواطنين على الاستزراع السمكي، حيث سيتم وضع 3 أحواض بحرية قباله مدينة دير البلح وسط قطاع، على بعد 4 ميل بحري وبقدرة إنتاجية (150 طن).

و اوضح بأن الهدف من هذا المشروع ايضاً ادخال التقنية الى القطاع، بحيث يمكن للمستثمرين أن يستثمروا في هذا القطاع المهم، و هو الاستزراع السمكي.

و حول المردود الذي يمكن ان يعود من هذا المشروع على المواطنين أكد عطا الله بأنه من المتوقع أن يساهم المشروع في انتاج كميات اكبر من الاسماك، و خصوصاً من نوع "الدنيس"، و بالتالي سيساهم في انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق لتكون في متناول جميع افراد المجتمع.

و وفقاً لمدير عام الثروة السمكية، فإن من شأن هذه التقنيات توفير فرص عمل للكثير من المواطنين.