وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق متأثرًا بفيروس كورونا

توفى رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل، اليوم الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية المصرية العربية.

وبسحب وسائل إعلام مصرية، إنّ زعيم حزب "تحالف القوى الوطنية" محمود جبريل (69 عامًا) توفى في أحد مستشفيات القاهرة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا في تاريخ 27 مارس الماضي.

وأوضح إعلام مصر، أن جبريل كان يعاني من انتكاسات صحية حادة في القلب، الامر الذي أدى لتدهور صحته فورًا جراء الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن المتوفي محمود جبريل تولى منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، منذُ 5 مارس 2011 حتى 23 أكتوبر 2011.