وزارة الاقتصاد تقرر منع إدخال السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية

قرر وزير الاقتصاد الوطني في الضفة المحتلة خالد العسيلي، اليوم الاحد 5\4\2020، منع إدخال السلع والبضائع المستعملة من الجانب الإسرائيلي إلى الأسواق الفلسطينية، ابتداءً من اليوم حتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامة الأشخاص والمجتمع من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العسيلي، أن القرار يشمل منع إدخال أي مواد مستوردة من الجانب الإسرائيلي إلى الاسواق، مشدّدًا على أن من يخالف التعليمات سيقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وبيّن أن طواقم وزارته وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية يطبقان قانون حظر دخول المنتجات الإسرائيلية، الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في تاريخ 26 أبريل عام ،2010، ويقضي بالسجن للمخالفين لمدة تصل من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة مالية.

يشار إلى ان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن اليوم الاحد، ارتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا إلى 226 حالة في الضفة المحتلة.