الشرطة: وصول دفعة جديدة من المواطنين المحجورين إلى الضفة المحتلة

أفاد مدير شرطة معبر الكرامة العقيد نصطفى دوابشة، اليوم الاحد، بوصول دفعة جديدة من المواطنين المحجورين في مراكز الحجر الصحي داخل الممكلة الأردنية.

وقال دوابشة في تصريحات صحفية :"إن 19 مواطنًا وصلوا مدينة اريحا عبر معبر الكرامة، بعد 14 يومًا من الحجر في الأردن".

وأضاف : أن الشرطة نقلت المواطنين عبر حافلة إلى مركز الصحي في الاكاديمية في أريحا، مشيرًا إلى أن المختصين تعاملوا معهم وفق الإجراءات والفحوصات المتبعة.

يوم الثلاثاء الماضي، وصل نحو مائتي مواطن إلى أراضي الضفة المحتلة، كانوا محجورين في 15 فندقا في البحر الميت وفي العاصمة عمان، حيث أخذت وزارة الصحة عينات للمواطنين للتأكد من خلوهم من المرض.

يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن اليوم الاحد، ارتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا إلى 226 حالة في الضفة المحتلة.