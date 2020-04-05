6 علامات تؤكد الإصابة بفيروس كورونا  قبل اكتشافها

اشتهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأعراض عدة، أبرزها السعال والحمى وضيق التنفس، إلا أن هناك أعراض مخالفة تظهر إرهاصاتها على جسم الانسان، تدل على وجود إصابة حاملها بالفيروس.

ووفق الأطباء الذين يجرون أبحاث دورية على معرفة كل حذافير مكونات الفيروس، أكدوا أنه وفق دراسات علمية حديثة أثبتت أن ستة علامات جديدة أذا ظهرت فإن الرجل يكون مصاب بفيروس كورونا، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي هذا المضمار لخصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اهم ستة علامات تظهر على الانسان قبل التأكد من إصاباته بالفيروس.

العلامة الاولى: الوهن الجسدي

وتعد علامات الإرهاق والتعب الظاهرة على جسم الانسان بشكل مستمر، احد العوامل الأساسية المحتملة لاصابة الانسان بفيروس كورونا.

العلامة الثانية: التعب النفسي

وعند مرور الشخص بعلامات التعب والارهاق يصاب بالتعب النفسي الهزيل، الذي تتضح علاماته في فقدان المرء القدرة على التركيز.

العلامة الثالثة: فقدان حاسة الشم والتذوق

وفقدان الانسان لحاسة الشم والتذوق، قد يعني أنه مصاب بكورونا، ونصحت جمعية بريطانية مختصة بصحة العامة، الأشخاص الذين يشعرون بفقدانهم هذه العلامات بعزل أنفسهم فورًا.

وأوضحت الجمعية أن فيروس كورونا يقوم بهذه الحالة بتعطيل خلايا الانف والحلق.

العلامة الرابعة: التهاب العين

وقبل الكشف عن حالة المصاب بفيروس كورونا، يشعر الانسان بتهيج وحكة شديدة في العينيين.

العلامة الخامسة: فقدان الشهية

ويتغلب الرجل المصاب بفيروس كورونا عليه فقدان الشهية على تناول الطعام، وهي تختلف من شخص لآخر.

العلامة السادسة: ألم البطن

ويتزامن ألم البطن مع فقدان الشخص الشهية على تناول الطعام، وبحسب دراسة أمريكية، أكدت أن هناك علاقة بين آلام البطن والاصابة بفيروس كورونا.