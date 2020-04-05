سنغافورة تسجل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الاحد5\4\2020، أنّها سجلت 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع عدد الإصابات إلى ألف حالة إصابة.

وأوضحت الصحة، أن عدد حالات وفيات كورونا في الدولة، وصل إلى أربع حالات حتى الآن، فيما تجري السلطات جهودًا كبيرة لمواجهة تفشي الفيروس.

وبيّنت أن حالة الوفاة الجديدة لرجل ستيني، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا حيثُ كان يرافقه أمراض مزمنة منها السكري وارتفاع ضغط الدم.

كانت السلطات في سنغافورة، أعلنت الشهر الماضي إجراءات احترازية ووقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، بينما حذرت بانها ستتخذ إجراءات صارمة لكل من يتجاوز التعليمات خاصة إجراءات الحجر الصحي.

حتى ظهر اليوم الاحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم، إلى أكثر من 65 ألفًا، بينما تخطت اعداد الإصابات إلى أكثر من مليون و215 إصابة، في 182 بلدًا.