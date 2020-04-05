ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مستوطنون يمنعون المواطنين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 14:36 - 05 ابريل 2020
مستوطنون يعتدون على المواطنين في بيت لخم مستوطنون يعتدون على المواطنين في بيت لخم
جوال
مشاركة

منعت مجموعة مستوطنون إسرائيليون متطرفون، اليوم الاحد، المواطنين الفلسطينيين حراثة أراضيهم في جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مستوطنين منعوا المواطنين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم القريبة من مستوطنة "تكواع" جنوب شرق بيت لحم، وسط حماية القوات الإسرائيلية.

وأوضح الاعلام المحلي، ان المستوطنين وقوات الاحتلال اعتدوا على المواطنين بالضرب بالعصي وتوجيه بنادق الأسلحة صوبهم.

وتأتي اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة المحتلة، ضمن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في السيطرة على أراضي المواطنين وضمها إلى السيادة الإسرائيلية، وهو ما عبر عنه نتنياهو في تصريحات عدة.  

92468371_3864682520272826_3404181844629913600_n

 

92454817_3864682326939512_8652303611696513024_n

 

92434079_3864682186939526_7692615958501785600_n


 

الأكثر مشاهدة

متعلقات