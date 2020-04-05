مستوطنون يمنعون المواطنين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في بيت لحم

منعت مجموعة مستوطنون إسرائيليون متطرفون، اليوم الاحد، المواطنين الفلسطينيين حراثة أراضيهم في جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مستوطنين منعوا المواطنين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم القريبة من مستوطنة "تكواع" جنوب شرق بيت لحم، وسط حماية القوات الإسرائيلية.

وأوضح الاعلام المحلي، ان المستوطنين وقوات الاحتلال اعتدوا على المواطنين بالضرب بالعصي وتوجيه بنادق الأسلحة صوبهم.

وتأتي اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة المحتلة، ضمن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في السيطرة على أراضي المواطنين وضمها إلى السيادة الإسرائيلية، وهو ما عبر عنه نتنياهو في تصريحات عدة.



