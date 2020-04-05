البنك الدولي يوافق على مساعدة عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار لغزة و الضفة

وافق البنك الدولي على مساعدات طارئة جديدة لفلسطين بقيمة خمسة ملايين دولار لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوبة للتصدي لفيروس كورونا في الضفة الغربية وغزة.

وستساند العملية الجهود المبذولة لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا والحد منه وتحسن العناية السريرية وإدارة حالات المصابين به، وفقاً لبيان البنك.

وأكمل البنك الدولي: "وسيتم تنفيذ المشروع عبر إجراءات صرف سريعة للمساعدة في الكشف المبكر عن حالات الإصابة وتسجيلها تسجيلا صحيحا كمدخلات لتقييم مخاطر الوباء والحد منها".

وستساند العملية بشراء المعدات الضرورية والمواد المستهلكة اللازمة للأنظمة المخبرية والتشخيصية، مثل أجهزة التنفس، وأجهزة تحليل تفاعل البوليميراز التسلسلي (وهي تقنية لتضخيم أجزاء معينة من الحمض النووي)، وأدوات اختبار.

ووفقاً للبنك الدولي، لن يدعم المشروع أنظمة مراقبة الأوبئة فحسب، ولكنه سيعزز أيضا النظام الصحي العام الفلسطيني في المجمل في التصدي للفيروس ليشمل ذلك إنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والعلاج وتعيين عاملين صحيين لفترات قصيرة. يأتي هذا التمويل الجديد بعد عملية إعادة تخصيص سابقة لمبلغ 800 ألف دولار، وافق عليها البنك في 6 من مارس/آذار 2020 .