تردد جميع قنوات الأطفال 2020 على نايل سات

تحتل قنوات الأطفال والكرتون أهمية كبرى لشريحة كبيرة من فئات المجتمع، خاصةً الأطفال والأهالي، والتي لا شك لها أهمية خاصةً مع استمرار الحجر المنزلي في ظل فيروس كورونا المستجد.

وأكثرية من جماهير تلك قنوات الأطفال من الأطفال والبالغين، نظرًا لأن تلك القنوات تقوم بعرض العديد من أفلام الكارتون سواء المدبلجة إلى اللهجة المصرية التي يفضلها الجميع، أو حتى مترجمة إلى اللغة العربية، فإن كنت تبحث عن المزيد من قنوات الأطفال، فهذا الدليل الكامل لجميع قنوات الأطفال 2020.

(1) تردد قناة MBC 3 على النايل سات قنوات الكرتون والأطفال

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الريسيفر: MBC 3

(2) تردد قناة سبيس تون على النايل سات

قنوات الكرتون والأطفال

معدل الترميز: 27500

التردد: 11785

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: MBC 3

من خلال الترددات السابقة يمكن متابعة أهم برامج الأطفال، وذلك بشكل مجاني، بدون تشفير، وعلى مدار 24 ساعة، بدون توقف، وبجودة عالية على مستوى الصوت والصورة SD، وأخرى فائقة HD، مع الاهتمام بتقديم محتوى مدبلج إلى اللغة العربية.

تردد قنوات الكرتون

نقدم فيما يلي أحدث القنوات العربية، والمصرية، المتخصصة في تقديم أفلام الكارتون، وذلك بدون توقف على مدار 24 ساعة، وبشكل مجاني، وفيما يلي أهم هذه القنوات:

(3) تردد قناة مودي كيدز على النايل سات:

تردد قنوات الأطفال 2020

معدل الترميز: 27500

التردد: 11603

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الريسيفر: Mody Kids TV.

اقرأ ايضا تردد قنوات الأطفال 2019 على النايل سات "نمي مهارات طفلك"

(4) تردد قناة بيبي كيدز على النايل سات:

تردد قنوات الأطفال 2020

معدل الترميز: 27500

التردد: 11393

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الريسيفر: Baby Kids TV.

(5) تردد قناة ميكي على النايل سات:

تردد قنوات الأطفال 2020

معدل الترميز: 27500

التردد: 11258

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: Mickey.

إلى هنا نكون قد تعرفنا على أهم قنوات الأطفال بتردداتها الجديدة، ويمكنك أيضًا التعرف على تردد قنوات الأطفال الإسلامية، والآن شاركنا رأيك: هل تبحث عن تردد قناة بعينها؟ (اترك لنا تعليقا باسم القناة).