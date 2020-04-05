جامعة غزة تصدر عدة قرارات هامة حول الفصل الدراسي الثاني

أصدرت جامعة غزة اليوم الأحد، عدة قرارات متعلقة بالمسيرة التعليمية في الجامعة بالتزامن مع حالة الطوارئ في ظل مواجهة تفشي وباء "كورونا"

وأوضحت الجامعة أنه وانسجاماً مع قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف وحرصا من الجامعة على توفير كل المقومات لإنجاح الفصل الدراسي الحالي وتقديم أفضل مساعدة ممكنة لأبنائها الطلبة، فقد اتخذ مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم قرارات على النحو التالي:

أولاً: طلبة البكالوريوس والدبلوم:

1.ترصد النتيجة النهائية للطالب في أي مساق دراسي مسجل في الفصل الدراسي الحالي ناجح أو راسب (حيث يتطلب النجاح في أي مساق من مساقات البكالوريوس الحصول على ما لا يقل عن 60% من الدرجات، كما يتطلب النجاح في أي مساق من مساقات الدبلوم الحصول على ما لا يقل عن 50%)، مع العلم بأن هذه النتيجة لا تؤثر في المعدل التراكمي.

2.يعتمد التقييم لكل مساق دراسي على أساس أداء الطالب وتفاعله وانجازه للواجبات والاختبارات والابحاث والمشاركة في الصفوف الافتراضية من ناحية وأداءه في الصف الوجاهي قبل إعلان حالة الطوارئ من ناحية أخرى.

ثانياً: المساقات التي تغلب عليها السمة العملية:

يتم تحويل المساقات التي تغلب عليها السمة العملية الي مشروع بحث، وترصد لها درجة (ناجح أو راسب)، أو بإمكان الطالب عدم التقدم والحصول على (قرار غير مكتمل) بعد تقديمه طلب لهذا الغرض حسب الاصول على أن يؤدي الامتحان في الفصل الدراسي النظامي عند عودة الحياة التعليمية لطبيعتها.

ثالثا: المساقات المعادة بسبب الرسوب:

سيتم احتساب معدل الطالب دون دخول نتيجة المساق المعاد في الاحتساب؛ إذ يكتفي بنجاح الطالب فيها، (وهذا يعني أن كل طالب كان راسباً في المساق وسجله في الفصل الحالي سيرفع معدله تلقائياً بمجرد حصوله في تلك المساق على نتيجة (ناجح)؛ إذ أن علامة الطالب في ذلك المساق لن تدخل في احتساب معدله التراكمي).

رابعاً: المساقات المعادة بهدف تحسين المعدل:

يمكن للطالب الاختيار بين الاستمرار في دراسته والنجاح فيه أو الحصول على قرار غير مكتمل، الأمر الذي يساعده في رفع معدله التراكمي بمجرد نجاحه فيه نهاية الفصل الحالي، وخاصة إذا كانت نتيجته السابقة فيها تقل عن معدله التراكمي، وهنا نؤكد ضرورة تشاور كل طالب من هذه الفئة مع المرشد الأكاديمي قبل اعتماد أي خيار.

خامساً: الطلبة المحذرين أكاديميا:

لا يدخل هذا الفصل الدراسي ضمن الفصول التي تحتسب على الطالب أثناء وجوده على مقاعد الدراسة في الجامعة لإلغاء التحذير الأكاديمي.

سادساً: الطلبة المتوقع تخرجهم ومعدلهم التراكمي لا يسمح لهم بالتخرج:

هذه الفئة من الطلبة أمام خيارات تتمثل باختيارهم ما بين إكمال الفصل الحالي، بحيث تكون نتيجتهم في أي مساق (ناجح، أو راسب)، أو الحصول على (قرار غير مكتمل)، بحيث يؤدي الطالب الامتحان في الفصل الدراسي النظامي عند عودة الحياة التعليمية لطبيعتها، وهنا نؤكد ضرورة تشاور كل طالب من هذه الفئة مع المرشد الأكاديمي قبل اعتماد أي خيار.

سابعاً: شئون الطلبة:

1.فتح باب القبول والتسجيل بشكل استثنائي للطلبة غير المسجلين في كافة فروع الجامعة وبحد اقصى 15/4/2020م، لذلك ندعو الطلبة الجدد والقدامى للتواصل لإتمام إجراءاتهم خلال أيام عمل الطوارئ المعلن عنها.

2.فيما يتعلق بالمنح الدراسية في الفصول الدراسية، تحسب على آخر فصل دراسي نظامي ويستثنى منه الفصل الدراسي الحالي.

3.كما ندعو الطلبة المتعففين التواصل مع لجنة دعم الطلبة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لغرض الالتحاق في الفصل الحالي.