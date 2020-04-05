موعد ذروة "كورونا" في مصر

أكد البنك الدولي خلال دراسة ارسلها لوزارة الصحة المصرية اليوم الاحد 5/4/2020 ، ان ذروة الاصابات بفيروس كورونا في مصر ، ستصل الى اعلى معدلاتها خلال شهر مايو .

وزارة الصحة اعلنت ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ 1070 إصابة، بينها 71 وفاة.

الدراسة الصادرة عن البنك الدولي استندت الى نسب الإصابات والوفيات المسجلة، موضحاً ان "مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات، وأن الإصابات ستتصاعد حتى مايو.

وزارة الصحة اشارت الى أن متوسط عمر الوفيات بفيروس كورونا في مصر بلغ 53 عاما، مشيرة إلى أن متوسط أيام العزل للحالات المصابة بلغت 8 أيام، بينما كانت أكبر مدة للبقاء لمريض في العزل 22 يوما، وتماثل للشفاء.

وتابعت أن نسبة المتوفين بفيروس كورونا بلغت 6.6 % ، بعد تسجيل 71 حالة وفاة، من إجمالي الإصابات المسجلة في مصر، والتي بلغت 1070 حالة حتى الآن.