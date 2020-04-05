نهاية مأساوية لسيدة مصابة بكورونا في أوكرانيا بعد ساعات من إنجابها!

شهدت ولادة سيدة اوكرانية 36 عاماً مصابة بفيروس "كورونا" نهاية مأساوية بعد ساعات قليلة من انجاب طفلتها ، لتفارق الحياة لعدم قدرتها على مقاومة الفيروس.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت أن السيدة غالينا أصيبت بـ"كوفيد 19" في أحد المراكز الصحية بمدينة إيفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا، ودخلت المركز الخاص بالولادة يوم 10 مارس الماضي لمتابعة حالتها، حيث لم تكن تعاني أي أعراض ، ولكن بعد 19 يوماً من زيارتها للمركز أصيبت بالفيروس.

وقالت المتحدثه باسم السلطات الصحية المحلية انه في أعقاب الولادة تدهورت حالة الأم، مما استدعى نقلها إلى وحدة العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، إلا أنها توفيت بعد ساعات قليلة.

وقال الأطباء إن الرضيعة غير مصابة بالفيروس، لكنها تخضع للمراقبة الطبية بشكل مستمر.

ويشار الى ان أوكرانيا سجلت نحو 1200 حالة مصابة بكورونا، إلى جانب 32 حالة وفاة.