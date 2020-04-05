الشخرة : تسجيل 9 حالات جديدة يرفع عدد المصابين في فلسطين 226 حالة

أعلن كمال الشخرة مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة برام الله ومسؤول ملف كورونا اليوم الأحد 5/4/2020، عن تسجيل 9 حالات جديدة بكورونا ليرفع عدد المصابين في فلسطين لـ226.

وقال الشخرة خلال الإيجاز الصباحي ، حول أخر المستجدات حول انتشار فايروس كورونا (كوفيد -19) في فلسطين ان الإصابات الجديدة سجلت في بيتونيا غربي رام الله، وبرطعة القريبة من جنين، ورافات وقطنة والجديرة جميعها شمال غرب القدس، وكفر عقب شمال القدس المحتلة.

وبين الشخرة إنه تقرر إغلاق مستشفى ثابت ثابت في طولكرم بعد دخول مصاب بفايروس الكورونا وعلاجه هناك، وسيتم فحص الطاقم الطبي، وتحويل المستشفى لمركز حجر صحي خاص بمرضى الكورونا فقط. وأوضح ان مناطق شمال غرب القدس، وتحديدا في بلدتي قطنة وبدو سجلت فيها حالات كبيرة، وسندرس إمكانية عزل المنطقة بالكامل، وسنرفع التوصيات إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة لإجراءات عزل كامل وأكثر صرامة.

وأشار الى بالنسبة لإجراء البحثي للعينات العشوائية، على مستوى فلسطين، 3000 عينه، 1650-2000 عينة ومنها عينات إيجابية (أي مصابة) سنقوم بالإعلان الرسمي فيما بعد النتائج والإجراءات.

وتابع : أنجزنا العيادات المتنقلة لسحب العينات، أنجزنا 700 عينه خلال اليوم السابق ، نحن نتعاون مع القطاع بشكل دائم، نتمنى التعاون معنا وإرسال العينات لفحصها برام الله وعدم إرسال العينات إلى "إسرائيل."