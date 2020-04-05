بماذا تختلف "الأنفلونزا" عن "فيروس كورونا"..؟

كشفت باحثة طبية أمريكية، اليوم الأحد 5/4/2020، عن الفروقات بين الانفلونزا وفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أبيجيل كارلسون، خبيرة في جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة، أن خصوصية فيروس كورونا COVID-19 هي عدم وجود مناعة تحمي منه لدى الشخص وصعوبة تشخيص الفيروس المسبب لمرض كوفيد COVID-19 وهو مختلف تمامًا عن فيروس الأنفلونزا ويمكن أن يكون خطير جدًا على البشر.

وبينت كارسلون، أنه مع مرور الوقت ظهرت لدى كل منا مناعة تحمي من أنفلونزا، ونتيجة لذلك، أثناء الأوبئة الموسمية لهذا الفيروس، قد لا يصاب الغالبية به.

ولفتت إلى أن الجهاز المناعي يميل إلى تحديد ميزات أمراض الجهاز التنفسي، لأنه بعد مرض الشخص، تتشكل الأجسام المضادة، ويمكن أيضا أن تتشكل بفضل التطعيمات.

أما الباحث بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أوتو يونغ، فكشف أن خطر الإصابة بنوع جديد من الفيروسات التاجية يرجع إلى عدم وجود اللقاح الجاهز، وأنه لا يمكن للمصابين أن يصابوا به دون عواقب وخيمة، بحسب موقع "بزنيس إنسايدر".

ولفت إلى اختلاف آخر لـ COVID-19 هو تفاصيل التشخيص، على وجه الخصوص، يتم الكشف عن فيروس الأنفلونزا من خلال طرق مجربة للأنفلونزا - أخذ مسحات من الأنف أو الفم، والأدوية الحديثة المضادة للفيروسات تساعد أيضًا في العلاج.

وتعد الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التغلب على فيروس كورونا في الوقت الحالي هي العزلة وترك مسافة. وفق المتخصصين.

وقد أصيب أكثر من مليون و200 ألف حول العالم بفيروس كورونا، فيما توفي أكثر من 65 ألف بسبب المرض.