هل الذباب والبعوض ينقلان العدوى بفيروس كورونا؟

أثيرت جملة من الأسئلة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وبدء فصل الربيع وأهمها إذا ما كانت الحشرات التي ، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس كورونا.

علماء الحشرات في روسيا استبعدوا فرضية انتقال العدوى بفيروس كورونا "كوفيد-19" عن طريق الحشرات.

وقال العالم الروسي المتخصص ،: "

وأشار قسطنطين كيتايف العالم الروسي في علم الحشرات والحمض النووي:لا يوجد داع للخوف من هذه الناحية"، مشيرا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

في حين قالت عالمة الحشرات، يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية "لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا" ، مشيراً الى انه إذا تخيلنا أن شخصا مصابا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدا".